أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

وزير الكهرباء لمصراوي: "مفيش واحد عايز كهربا مش هيحصل عليها"

10:30 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
وزير الكهرباء لمصراوي: "مفيش واحد عايز كهربا مش هيحصل عليها"

وزير الكهرباء محمد شاكر

كتب- محمد صلاح:

صرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن الوزارة نجحت في إدارة وتأمين ملف الإنتاج والتوليد من خلال إضافة قدرات كهربائية تعدت الـ38 ألف ميجاوات، ورفع كفاءة وتشغيل محطات التوليد والإنتاج، حيث وصل معدل استهلاك الوقود حاليا إلى 180 جرام مازوت معادل لكل "كيلو وات – ساعة" مقارنة بـ214 جراما خلال الفترات الماضية، مما ينعكس حاليا على ترشيد النفقات.

وقال شاكر، في تصريحات لمصراوي، إن ذلك يعتبر بمثابة وفر كبير في الوقود المستخدم لتشغيل المحطات، مما ينعكس على أسعار التعريفة خاصة أن عدم انخفاض أسعار الوقود والكميات المستهلكة كان سيؤثر بشكل سلبي على تعريفة التغذية الكهربائية.

وأشار الوزير، إلى أن محطات سيمنس الثلاث عندما تعمل بكامل قوتها ستوفر وقودا بمليار دولار سنويا، لافتا إلى أن أسعار المحطات الثلاث يبلغ 6 مليارات يورو، إلا أنه سيتم تقريبا خلال سبع سنوات تعويض سعر المحطات الثلاث من خلال توفير كميات الوقود.

وأكد أن شبكات نقل الكهرباء تم تحسينها بصور خيالية، وإنشاء العديد من خطوط محطات الجهد الفائق جهد 500 "ك. ف"، مشددا على أن ذلك يساعد في تحسين وجودة الخدمة المقدمة قائلا: "مفيش واحد عايز كهربا مش هيحصل عليها"، بالإضافة لإنشاء محطات المحولات ذات الجهود المختلفة ٢٢٠ "ك. ف" أو ٦٦ "ك. ف"، مشددا على أن العام المقبل سيتم تحسين شبكات النقل.

وأوضح أنه يتم الاستجابة لأي عطل حال الإبلاغ عنه فورا بمختلف شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم صرف 25 مليار جنيه على شبكات التوزيع بالإضافة لقيام الوزارة بتطوير شبكات أكثر من 4 آلاف قرية لتحسين جودة الكهرباء.

محمد شاكر وزير الكهرباء الكهرباء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100041

    عدد المصابين

  • 79008

    عدد المتعافين

  • 5541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27455073

    عدد المصابين

  • 19498458

    عدد المتعافين

  • 895830

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:محافظ البنك المركزي: 431 مليار دولار تدفقات نقدية لمصر خلال عهد السيسي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا