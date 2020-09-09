وزير الكهرباء لمصراوي: "مفيش واحد عايز كهربا مش هيحصل عليها"

كتب- محمد صلاح:

صرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن الوزارة نجحت في إدارة وتأمين ملف الإنتاج والتوليد من خلال إضافة قدرات كهربائية تعدت الـ38 ألف ميجاوات، ورفع كفاءة وتشغيل محطات التوليد والإنتاج، حيث وصل معدل استهلاك الوقود حاليا إلى 180 جرام مازوت معادل لكل "كيلو وات – ساعة" مقارنة بـ214 جراما خلال الفترات الماضية، مما ينعكس حاليا على ترشيد النفقات.

وقال شاكر، في تصريحات لمصراوي، إن ذلك يعتبر بمثابة وفر كبير في الوقود المستخدم لتشغيل المحطات، مما ينعكس على أسعار التعريفة خاصة أن عدم انخفاض أسعار الوقود والكميات المستهلكة كان سيؤثر بشكل سلبي على تعريفة التغذية الكهربائية.

وأشار الوزير، إلى أن محطات سيمنس الثلاث عندما تعمل بكامل قوتها ستوفر وقودا بمليار دولار سنويا، لافتا إلى أن أسعار المحطات الثلاث يبلغ 6 مليارات يورو، إلا أنه سيتم تقريبا خلال سبع سنوات تعويض سعر المحطات الثلاث من خلال توفير كميات الوقود.

وأكد أن شبكات نقل الكهرباء تم تحسينها بصور خيالية، وإنشاء العديد من خطوط محطات الجهد الفائق جهد 500 "ك. ف"، مشددا على أن ذلك يساعد في تحسين وجودة الخدمة المقدمة قائلا: "مفيش واحد عايز كهربا مش هيحصل عليها"، بالإضافة لإنشاء محطات المحولات ذات الجهود المختلفة ٢٢٠ "ك. ف" أو ٦٦ "ك. ف"، مشددا على أن العام المقبل سيتم تحسين شبكات النقل.

وأوضح أنه يتم الاستجابة لأي عطل حال الإبلاغ عنه فورا بمختلف شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم صرف 25 مليار جنيه على شبكات التوزيع بالإضافة لقيام الوزارة بتطوير شبكات أكثر من 4 آلاف قرية لتحسين جودة الكهرباء.