قومي حقوق الإنسان: انتظام التصويت وزيادة الإقبال في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ

كتب- محمد نصار:

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، بيانا ختاميا بشأن اليوم الثاني والأخير لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال المجلس، في تقرير غرفة العمليات المركزية له، عن اليوم الثاني: استمرت الجولات الميدانية خلال اليوم الثاني وكانت أبرز الملاحظات التي رصدتها البعثات كالتالي:

- انتظام عمليات التصويت خلال اليوم الثاني.

- رصد توجيه وتأثير على إرادة الناخبين بمحيط لجنة بمحافظة سوهاج بواسطة توزيع دعاية تحمل صورة المرشح أمام اللجنة.

- توافر سبل الإتاحة في معظم اللجان الانتخابية لكبار السن وذوي الإعاقة، في حين تم رصد عدم وجود كراسي متحركة للأشخاص ذوي الإعاقة في بعض اللجان بدائرة مركز الجهينة بمحافظة سوهاج، إضافة إلى وجود بعض اللجان بالأدوار العلوية مما يشكل صعوبة على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الإدلاء بأصواتهم.

وتشير المؤشرات الأولية، وفقا للمجلس، بنهاية عملية التصويت باليوم الثاني لجولة الإعادة، إلى زيادة عدد الناخبين مقارنة باليوم الأول، وخاصة في الدوائر التي بها الموطن الانتخابي للمرشحين المتنافسين خلال جولة الإعادة.

وأكد المجلس، عدم تلقي الغرف الفرعية للمجلس بالمحافظات التي تجرى فيها جولة الإعادة ملاحظات حول سير العملية الانتخابية، كما تستمر غرفة عمليات المجلس في متابعة عملية الفرز وإعلان النتائج