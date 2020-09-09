حزب الحرية يهنئ الفلاح المصري بعيده

كتب- مصراوي:

هنأ حزب الحرية المصري، الفلاح المصري بمناسبة ذكرى عيد الفلاح، الذي انتصر فيه الرئيس السابق جمال عبدالناصر للفلاحين، وبعد أن كان الفلاح أجيرا مستضعفا أصبح يملك أرضا ويزرع ويحصد من خيراتها دون استعباد.

ويحتفل الفلاحين في جميع المحافظات، وسط أراضيهم وزراعتهم، مؤكدين أن الانتصار الحقيقي لهم هو زراعتها وتلوينها بالخضروات والفواكه التي تلقى استحسان العالم بأكمله، حيث أن التربة المصرية تخرج أفضل وأجود أنواع الفواكه والخضروات، ويعد القطاع الزراعي وتنميته من أهم القطاعات في مصر.

وأكد أحمد مهني، عضو المجلس الرئاسي بحزب الحرية المصري: هناك جهد وعرق يسيل من كل فلاح من أجل المشاركة في الوطن وتنمية موارده، مشيرا إلى اهتمام الرئيس البالغ بهذا القطاع وتقديره ودعمه للفلاح المصري الذي يعمل بكل حب واجتهاد.

وتابع: ملامح الاهتمام بدأت بعدد من المشروعات التي اختصت بالقطاع الزراعي مثل مشروع استصلاح المليون ونف المليون فدان وغيره من مشروعات الصوب الزراعية.

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