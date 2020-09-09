محافظ القاهرة يحسم الجدل بشأن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن قرار المحافظ رقم 4976 لسنة 2020 بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء يأتي في إطار حرص الدولة على مصلحة المواطنين.

ووجه اللواء خالد عبدالعال، وفق بيان، اليوم، رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين، كما أكد على المواطنين بالتزام الدولة بالموعد المحدد في قانون التصالح لاستقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء حتى 30/9/2020 وأنه لا يوجد أي نية لمد هذه المدة.

وتابع: سيتم بشكل فوري بعد انتهاء هذه المدة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة مخالفات البناء التي لم يتم التقدم للتصالح بشأنها مع مراعاة البعد الاجتماعي وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في مراكز خدمة المواطنين على مستوى الأحياء أثناء تلقيهم طلبات التصالح .​