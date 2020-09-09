أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

لمناهضة العنف ضد المرأة.. وفد "قومي المرأة" يزور أكاديمية الفنون

08:40 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
لمناهضة العنف ضد المرأة.. وفد "قومي المرأة" يزور أكاديمية الفنون

وفد قومي المرأة يزور أكاديمية الفنون

كتبت- نور العمروسي:

زار وفد من المجلس القومي للمرأة، أكاديمية الفنون، وذلك بهدف مناقشة عمل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بعد إعادة تشكيلها ومناقشة اقتراحات الأنشطة التي تستهدف الوحدة تنفيذها لدعم وحماية المرأة والفتاة داخل المؤسسة التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس، والدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، وشيماء نعيم، مدير عام التخطيط بالمجلس، ومنى الغزالي، المنسق الوطني بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

وتهدف الزيارة إلى وضع سياسة عمل الوحدة في تلقي الشكاوى بسرية تامة وكيفية التعامل مع الشاكية من الجانب الاجتماعي والنفسي والقانوني بما يحققه الهدف من إنشاء تلك الوحدات في معالجة ومواجهة الظواهر السلبية المؤثرة على مجتمعنا وتوفير بيئة تعليمية آمنة يحظى فيها الطلاب بالتقدير والاحترام والمساواة في الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى ترسيخ مفاهيم وثقافة تقبل الآخر وتعزيز منظومة القيم بين كافة أفراد المجتمع الأكاديمي مع توفير بيئة إدارية وتنظيمية داعمة تحد من أي تجاوزات تعيق العملية التعليمية بجودة واحترام.

يأتي ذلك في إطار إنشاء وتفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة والتي ساهم المجلس القومي للمرأة في إنشاءها على مستوى 21 جامعة مصرية حكومية.​

أكاديمية الفنون المجلس القومي للمرأة

الخبر التالى:

محافظ القاهرة يحسم الجدل بشأن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100041

    عدد المصابين

  • 79008

    عدد المتعافين

  • 5541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27455073

    عدد المصابين

  • 19498458

    عدد المتعافين

  • 895830

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:محافظ البنك المركزي: 431 مليار دولار تدفقات نقدية لمصر خلال عهد السيسي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا