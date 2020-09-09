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التعليم تعلن نتيجة المقبولين للالتحاق بمدرسة "إيجيبت جولد"

07:09 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
التعليم تعلن نتيجة المقبولين للالتحاق بمدرسة "إيجيبت جولد"

إيجبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الذين أتموا المرحلة الإعدادية للالتحاق بمدرسة "إيجبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية" بالعام الدراسي (2020/2021)، وذلك عبر الرابط التالي http://emis.gov.eg.

وتعد مدرسة "إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية" أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات تم افتتاحها بالعام الدراسي السابق 2019/2020، وتهدف إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، من خلال تطبيق مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، وتتكون من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهي: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي بشركات ومصانع ايجيبت جولد، لضمان تأهيل ومواكبة الطلاب بشكل كامل لاحتياجات سوق العمل.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، إنه تقدم للالتحاق بالمدرسة أكثر من 3000 طالب وطالبة ممن يزيد مجموعهم عن 250 درجة بالشهادة الإعدادية، وخضعوا جميعًا للاختبارات والمقابلات الشخصية بالمدرسة؛ ليتم عليه قبول 205 طلاب وطالبات فقط بهذا العام الدراسي.

وأضاف مجاهد، أنه سيتم توفير العديد من المميزات للطلاب المقبولين بالمدرسة مثل الرعاية الصحية، والتدريب العملي أثناء الدراسة بمصانع إيجيبت جولد، بالإضافة إلى مكافآت مالية أثناء فترات التدريب، وأولوية تعيين المتميزين بشركات ومصانع إيجيبت جولد.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبحت خلال عامين من بدء تطبيقها علامة مميزة في التعليم الفني المصري، ويسعى الكثير من الطلاب من الذين أتموا المرحلة الإعدادية للالتحاق بها.

إيجبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية مدرسة إيجيبت جولد وزارة التربية والتعليم

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