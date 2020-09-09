درجة الاستعداد القصوى.. توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة استعدادا للسيول

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم السيول والأمطار ومراجعة مدى استعداد غرف الطوارئ على مستوى المحافظة والأحياء الـ38 مع التأكيد على عدم وجود عوائق في مخرات السيول ومتابعة تقارير الأرصاد الجوية وتوقعات حالة الطقس.

كما وجه المحافظ، كل من رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، ورئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، بالاستعداد الكامل وتوفير عربات الكسح والمعدات المساعدة واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة حيال هذا الشأن.