طارق تهامي: الحفاظ على تماسك الوفد مهمة رئيس الحزب وهيئته العليا
كتب- مصراوي:
قال الكاتب الصحفي طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة العامة للحزب بالجيزة، إن إحدى مهام رئيس الوفد هي الحفاظ على الحزب وتماسكه واستقراره، ويجب على رئيس الوفد التدخل في حالة وجود خطر على الحزب، كما أن الهيئة العليا شريكة في هذه المسئولية.
وأشار طارق تهامي، في بيان، اليوم، إلى أن السوشيال ميديا التي يتم استغلالهما حاليًا لهدم الوفد لا يمكن التعامل معها باعتبارها وسيلة من وسائل التعبير إلا إذا التزمت بضوابط القانون الذي يحمي المجتمع من بث الشائعات، خاصة أن الوفد يستعد لخوض انتخابات مجلس النواب، ولا يمكن التعامل مع المعلومات المغلوطة التي تنشر عن الحزب باعتبارها حرية رأي.
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