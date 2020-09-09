أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

طارق تهامي: الحفاظ على تماسك الوفد مهمة رئيس الحزب وهيئته العليا

05:54 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
طارق تهامي: الحفاظ على تماسك الوفد مهمة رئيس الحزب وهيئته العليا

طارق تهامي

كتب- مصراوي:

قال الكاتب الصحفي طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة العامة للحزب بالجيزة، إن إحدى مهام رئيس الوفد هي الحفاظ على الحزب وتماسكه واستقراره، ويجب على رئيس الوفد التدخل في حالة وجود خطر على الحزب، كما أن الهيئة العليا شريكة في هذه المسئولية.

وأشار طارق تهامي، في بيان، اليوم، إلى أن السوشيال ميديا التي يتم استغلالهما حاليًا لهدم الوفد لا يمكن التعامل معها باعتبارها وسيلة من وسائل التعبير إلا إذا التزمت بضوابط القانون الذي يحمي المجتمع من بث الشائعات، خاصة أن الوفد يستعد لخوض انتخابات مجلس النواب، ولا يمكن التعامل مع المعلومات المغلوطة التي تنشر عن الحزب باعتبارها حرية رأي.

طارق تهامي مجلس الشيوخ حزب الوفد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100041

    عدد المصابين

  • 79008

    عدد المتعافين

  • 5541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27455073

    عدد المصابين

  • 19498458

    عدد المتعافين

  • 895830

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مهلة شهرين.. هل قررت الحكومة مد فترة التصالح بعد 30 سبتمبر؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا