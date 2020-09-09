غدا.. مصر للطيران تسير 38 رحلة لنقل 4 آلاف راكب إلى 23 وجهة
كتب- محمد عبيد:
تسير شركة مصر للطيران غدًا الخميس 38 رحلة لنقل حوالي 4 آلاف راكب إلى 23 وجهة.
وأوضح بيان للشركة، الأربعاء، أنه سيتم تسيير رحلة واحدة إلى كل من باريس وفرانكفورت ولندن وميلانو وأديس أبابا وانجامينا والخرطوم والشارقة وبيروت والمنامة ونيويورك وتورنتو وجوانزو وبغداد و3 رحلات إلى دبي ورحلتين إلى أبوظبي واسطنبول و3 رحلات استثنائية إلى كل من الدمام وجدة ومسقط.
كما تسير الشركة 8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى شرم الشيخ ورحلتين إلى الغردقة ورحلة واحدة إلى أسوان بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوي.
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