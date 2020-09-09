المجمع الطبي العسكري بالمعادي ينظم ورشة عمل بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل

كتب- محمد سامي:

نظم المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ورشة عمل لأكثر من 100 متخصص من العاملين بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي للتعريف بمتطلبات التسجيل والمعايير الخاصة بالمستشفيات.

تأتي ورشة العمل في إطار الاستعداد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وانطلاقاً من الحرص التام على أن يكون المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي من أوائل المستشفيات التي تطبق معايير الجودة الصحية المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ما يعكس حرص المستشفيات العسكرية على تواجدها بمنظومة التأمين الصحي الشامل كونه واحدا من أهم المشروعات القومية.