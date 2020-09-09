بعد تصريحات السيسي.. التنمية المحلية: الإقبال على التصالح في مخالفات البناء تضاعف

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن إقبال المواطنين المخالفين على التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم زاد بصورة كبيرة عقب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة.

وأضاف قاسم، لمصراوي، اليوم الأربعاء: عقب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مخالفات البناء زاد الإقبال على تقديم طلبات التصالح بحوالي ٣ أضعاف وبنسبة من 200 إلى 300% مقارنة بالعدد المتقدم للتصالح قبلها.

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة: يجب على المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم قبل نهاية المهلة المحددة من الحكومة.

وتنتهي المهلة المحددة لسداد رسوم جدية التصالح على مخالفات البناء والمقدرة بنسبة ٢٥% من قيمة المخالفة يوم ١٥ سبتمبر الجاري، كما تنتهي المهلة المحددة من أجل التقدم بطلبات التصالح يوم ٣٠ سبتمبر الجاري.