وزير الري يصل جنوب السودان ويعلن وصول طائرة المساعدات لمواجهة الفيضانات

كتب- أحمد مسعد:

وصل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والوفد الرسمي المرافق له إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، تلبية لدعوة مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان.

واستقبل مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان نظيره المصري والوفد المرافق بحضور حاكم ولاية الاستوائية الوسطى والسفير محمد قدح – سفير جمهورية مصر العربية بجنوب السودان، و لفيف من الوزراء وحكام الولايات (وزير الري، وزير الشئون الإنسانيه، وزير الماليه، والي جونجلي، والي بيبور، وممثلو الولايات المتضررة من الفيضان )، وكذلك لفيف من كبار المسئولين بحكومة جنوب السودان.

وأعرب عبدالعاطي، على سعادته الغامرة بزيارة دولة جنوب السودان موكدًا أن تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين قيادةً و شعباً وهذه العلاقات الممتدة ليس فقط في مجال الموارد المائية والري بل في كافة المجالات.

ومن جانبه عبّر مناوا بيتر قادكوت وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، عن سعادته بتلبية وزير الموارد المائية والري المصري والوفد المرافق له للدعوه معربًا عن شكره لمصر لما تقدمه من دعم إلى جنوب السودان خاصة في مجال الموارد المائية والري، ويتطلع إلى تبادل الرؤى وسُبل تعزيز التعاون المشترك مع شقيقه وزير الموارد المائية والري.

وقال الدكتور عبدالعاطي، إنه تصادف مع وصوله إلى مطار جوبا الدولي، وصول الطائرة الثانية من المساعدات المصرية لجمهورية جنوب السودان جراء الفيضانات التي طرأت في جنوب السودان خلال الفترات الماضية، وأكد المسئولون بجمهورية جنوب السودان المتواجدون لتسلّم الشحنة اعتزازهم بدعم مصر لدولتهم وشكرهم الى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه على الوقوف بجانب جنوب السودان وهو ليس غريباً على مصر وقوفها بجانب أشقائها من دول أفريقيا.

وأكد عبدالعاطي، على أن مصر لا تتأخر عن تقديم الدعم لأشقائها من دول حوض النيل والذي يجمعنا رباط واحد وهو نهر النيل، كما أن مصر تقوم بدورها المحوري تجاه جمهورية جنوب السودان وتقديم الدعم في مختلف المجالات وهو ما ينعكس على تاريخ وأصالة العلاقات بين الدولتين.

ومن المقرر خلال الزيارة إجراء المباحثات حول مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية، بالإضافة إلى تفقّد سير العمل في العديد من المشروعات التي تقوم بها مصر في جنوب السودان وافتتاح المشروعات التي أقامتها الوزارة لخدمة الأهالي والمواطنين بالدولة الشقيقة جنوب السودان.