غدًا.. مصر للطيران تسير 38 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدًا الخميس، رحلاتها إلى 38 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4 آلاف راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، أديس أبابا، ندجامينا، الخرطوم، الشارقة، بيروت، البحرين، نيويورك، تورنتو، جوانزو، بغداد)، و٣ رحلات جوية إلى (دبي)، ورحلتين جويتين إلى (أبوظبي ، اسطنبول)، و٣ رحلات استثنائية إلى كل من (الدمام، جدة، مسقط)، و٨ رحلات داخلية بمعدل ٣ رحلات جوية إلى (شرم الشيخ)، ورحلتين جويتين إلى (الغردقة)، ورحلة واحدة إلى (أسوان)، بالإضافة إلى ٤ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس ، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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