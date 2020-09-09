بنسبة نجاح 93% .. وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

كتب- أسامة علي:

اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثانى الثانوية العامة 2020، بنسبة نجاح وصلت إلى 93%.​

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلي (110900) طالب/طالبة، وعدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية.