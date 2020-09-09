بنسبة نجاح 93% .. وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة
كتب- أسامة علي:
اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثانى الثانوية العامة 2020، بنسبة نجاح وصلت إلى 93%.
ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلي (110900) طالب/طالبة، وعدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية.
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