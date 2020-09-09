3 طائرات عسكرية تنقل مساعدات عاجلة لمتضرري السيول في السودان وجنوبه

كتب- محمد سامي:

واصلت مصر تكثيف الجسر الجوي المقرر لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء من متضررى السيول بجمهوريتي السودان وجنوب السودان.

يأتي ذلك إسهامًا من مصر في مساعدة الأشقاء السودانيين على تجاوز محنتهم الحالية وذلك استمرارًا للدور المصري الرائد وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيـس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال بيان رسمي صادر عن المتحدث العسكري إن طائرتي نقل عسكريتين أقلعتا متجهتان إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المساعدات الإنسانية، تزامنًا مع إقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بشحنات من المساعدات الإنسانية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأشقاء في دولتي السودان وجنوب السودان ولتقديم كافة أوجه الدعم لمجابهة الأضرار الناجمة عن إجتياح الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.

وأعربت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، خلال زيارتها على رأس وفد طبي إلى دولة السودان عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الطبي للأشقاء لمواجهة المحن والأزمات التي تمر بها.

وأعرب المسئولون بدولة السودان عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية نظرًا للعلاقات التاريخية بين البلدين .

وأعرب الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، خلال زيارته برفقة وفد مصري إلى جمهورية جنوب السودان عن حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون في مجال الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، كما أكد المسئولون بدولة جنوب السودان أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين، مرحبين بالدور الفعال الذي تقوم به مصر قيادة وشعبًا تجاه الأزمة التي ألحقت أضرارًا واسعة بالبلاد في الوقت الراهن.