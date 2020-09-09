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3 قرارات من الحكومة تخص الجامعات الخاصة.. تعرف عليها

04:05 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
3 قرارات من الحكومة تخص الجامعات الخاصة.. تعرف عليها

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء في اجتماعه الأسبوعي، على ثلاثة مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية، الأول بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا"، وذلك بإضافة كلية الذكاء الاصطناعى.

والثاني بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2006 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة فاروس"، وذلك بإضافة كلية علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

والثالث بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2004 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات"، وذلك بإضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا الجامعات الخاصة كلية الذكاء الاصطناعى

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