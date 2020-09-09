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الأوقاف تطلق حملة نظافة وتعقيم لمساجد القاهرة

04:02 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
الأوقاف تطلق حملة نظافة وتعقيم لمساجد القاهرة

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أطلقت وزارة الأوقاف، الأربعاء، حملة عملية واسعة لنظافة وتعقيم المساجد بمحافظة القاهرة ، بقيادة الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس قطاع المديريات الإقليمية، والشيخ خالد خضر وكيل وزارة أوقاف القاهرة .

وقال الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس قطاع المديريات الإقليمية، إن وزارة الأوقاف وقياداتها لا تدخر جهدًا في إعداد ببيوت الله لاستقبال المصلين في كل الصلوات وخاصة الجمعة، وأن الحملة تأتي في إطار اهتمام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بإعداد بيوت الله الإعداد الأمثل لاستقبال المصلين.

وقال الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة/ إنه يشرفنا خدمة بيوت الله (عز وجل) والقيام على نظافتها وإسهامًا منا في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فبيوت الله هي الأولى بالتعظيم والتكريم، والحفاظ التام على نظافتها وكل ما يتصل بشئونها حتى ننال رضا الله (عز وجل) وكريم فضله في إعمار بيوته .

وزارة الأوقاف تعقيم لمساجد القاهرة حملة نظافة

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