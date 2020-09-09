بالصور.. عادل ناصر وقيادات "مستقبل وطن" يتفقدون لجان الدقي بجولة الإعادة لـ"الشيوخ"

وزيرة الصحة: مصر تعمل على مساعدة الحكومة السودانية في إصلاح صحي كبير

وزيرة الصحة تتفقد أحوال الأسر الناجية من سيول السودان: مصر بجانبكم

كتب- مصراوي:

تفقد النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ وأمين محافظة الجيزة لحزب "مستقبل وطن" والنائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد لجنة الرياضة والثقافة بالأمانة المركزية للحزب عددا من لجان الانتخاب في الدقي بمصاحبة محمد الشرقاوي أمين قسم الدقي لحزب مستقبل وطن.

وانطلقت أمس انتخابات الإعادة على 26 مقعدًا فرديًا من مقاعد مجلس الشيوخ في عدد 18 محافظة.