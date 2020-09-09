بالصور.. عادل ناصر وقيادات "مستقبل وطن" يتفقدون لجان الدقي بجولة الإعادة لـ"الشيوخ"
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كتب- مصراوي:
تفقد النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ وأمين محافظة الجيزة لحزب "مستقبل وطن" والنائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد لجنة الرياضة والثقافة بالأمانة المركزية للحزب عددا من لجان الانتخاب في الدقي بمصاحبة محمد الشرقاوي أمين قسم الدقي لحزب مستقبل وطن.
وانطلقت أمس انتخابات الإعادة على 26 مقعدًا فرديًا من مقاعد مجلس الشيوخ في عدد 18 محافظة.
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