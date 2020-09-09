تطهيرات بالوعات الصرف وجاهزية معدات الشفط.. محافظة الجيزة تكثف استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت محافظة الجيزة، إنه كثفت من استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار والتغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتنسيق مع الأحياء والمراكز لمراجعة كفاءة سيارات الشفط والبالغ عددها 181 ورفع جاهزيتها وإصلاح أي أعطال بها.

ووفق بيان صحفي، شدد المحافظ على ضرورة التأكد من جاهزية ماكينات الشفط والكيبوردات وتخصيص أماكن ملائمة لعملها بجوار بالوعات تصريف المياه ودعم المناطق التي تشهد تجمعات للمياه بالوعات الصرف، مشددا على التأكد من عملية التطهير الكاملة بالوعات صرف مياه الامطار بكافة الشوارع.

وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك مع مراعاة المظهر الحضارى وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين.

كما كلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بإعداد خطط تحويلات مرورية بديلة ودعمها بالمعدات والخدمات المرورية تحسباً لأية حالات طوارئ قد يصحبها قطع أو غلق لأى محور مرورى رئيسي.

وكلف مديريات التضامن والصحة والشباب بتوفير أماكن مخصصة لإجلاء المواطنين تتوافر بها اشتراطات الأمان والسلامة واتخاذ الوسائل الاحترازية لمنع انتشار كورونا وتجهيزها بوسائل الإقامة والإعاشة اللازمة ورفع حالة الإستعداد بالمستشفيات وتوفير مخزون كافي من الأدوية والسيارات المجهزة لتغطية مختلف القطاعات والوصول السريع للمناطق النائية.