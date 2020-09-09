أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

تطهيرات بالوعات الصرف وجاهزية معدات الشفط.. محافظة الجيزة تكثف استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء

03:39 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
تطهيرات بالوعات الصرف وجاهزية معدات الشفط.. محافظة الجيزة تكثف استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت محافظة الجيزة، إنه كثفت من استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار والتغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتنسيق مع الأحياء والمراكز لمراجعة كفاءة سيارات الشفط والبالغ عددها 181 ورفع جاهزيتها وإصلاح أي أعطال بها.

ووفق بيان صحفي، شدد المحافظ على ضرورة التأكد من جاهزية ماكينات الشفط والكيبوردات وتخصيص أماكن ملائمة لعملها بجوار بالوعات تصريف المياه ودعم المناطق التي تشهد تجمعات للمياه بالوعات الصرف، مشددا على التأكد من عملية التطهير الكاملة بالوعات صرف مياه الامطار بكافة الشوارع.

وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك مع مراعاة المظهر الحضارى وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين.

كما كلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بإعداد خطط تحويلات مرورية بديلة ودعمها بالمعدات والخدمات المرورية تحسباً لأية حالات طوارئ قد يصحبها قطع أو غلق لأى محور مرورى رئيسي.

وكلف مديريات التضامن والصحة والشباب بتوفير أماكن مخصصة لإجلاء المواطنين تتوافر بها اشتراطات الأمان والسلامة واتخاذ الوسائل الاحترازية لمنع انتشار كورونا وتجهيزها بوسائل الإقامة والإعاشة اللازمة ورفع حالة الإستعداد بالمستشفيات وتوفير مخزون كافي من الأدوية والسيارات المجهزة لتغطية مختلف القطاعات والوصول السريع للمناطق النائية.

الجيزة فصل الشتاء معدات الشفط شركة مياه الشرب الصرف الصحى

الخبر التالى:

بالصور.. عادل ناصر وقيادات "مستقبل وطن" يتفقدون لجان الدقي بجولة الإعادة لـ"الشيوخ"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100041

    عدد المصابين

  • 79008

    عدد المتعافين

  • 5541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27455073

    عدد المصابين

  • 19498458

    عدد المتعافين

  • 895830

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مهلة شهرين.. هل قررت الحكومة مد فترة التصالح بعد 30 سبتمبر؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا