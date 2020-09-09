مدبولي: حجم الأحوزة العمرانية التي أضيفت للقرى والمدن تستوعب 24 مليون نسمة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المناطق التي كان يطلق عليها مخططة من مدينة نصر والدقي والعجوزة ومصر الجديدة، كانت رخصة البناء 3 و4 أدوار أما الآن أصبح يبنى عليها 12 طابقًا في رخصة لعقار 4 أدوار.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن مناطق مثل فيصل والهرم كانت تعانى من نقص المياه وتم عمل محطات مياه هائلة رغم أن مبانيهم كانت مباني متجاوزة وغير مخططة، ولكن في فترة لا تتجاوز الـ3 سنوات بدأت عودة ضعف المياه بسبب البناء العشوائي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن حجم الأحوزة العمرانية التي أضيفت للقرى والمدن يستوعب 24 مليون نسمة، لافتًا إلى أن البناء العشوائي نزيف لموارد الدولة وهو ما تطلب وجود وقفة حاسمة لهذا الموضوع.​

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