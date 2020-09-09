لن يتم التعامل عليها.. مدبولي: استخراج شهادة ورقم قومي للشقق والعقارات

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعكف حاليا على وضع منظومة رقمية، لعمل شهادة ورقم قومي لكل شقة وعقار، ولم يتم التعامل على الشقق إلا بها.

وأضاف خلال المؤتمر الذي عقده، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، أنه بمجرد الانتهاء من المنظومة لتسجيل الشقق والعقارات، لم يتم تداول تلك الشقق والعقارات.

وتابع مدبولي:" هناك بعض الشكاوى والتحديات التي تواجه المواطنين أثناء التقدم للتصالح في مخالفات البناء، أهمها عدم وجود الأوراق اللازمة للتصالح وارتفاع قيمة التصالح للمتر، على الرغم من أن الأرقام المحددة ليست جزافية و وضعتها لجنة مشكلة من جهات متعددة بالدولة، ولكن مع ضوء تكرار هذه الشكاوى كان التوجيه للمحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي، فمن الوارد وجود أماكن شديدة التميز، يقطن بها مواطنين ذات وضع اجتماعي عادي، وحدث في النهاية تخفيض في أعمال التصالح.

اقرأ أيضا:

هل العقارات المخالفة قبل عام 2008 ينطبق عليها التصالح؟.. رئيس الوزراء يجيب

"سبتوا الناس تتعدى ليه".. الحكومة ترد لأول مرة قبل نهاية فترة التصالح

مدبولي: نحتاج 17 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان جديد

مدبولي: حجم التعديات على الأراضي الزراعية 90 ألف فدان منذ 2011

خلال 9 سنوات.. مصر فقدت 90 ألف فدان بسبب التعديات

مدبولي: البناء العشوائي يمثل 50% من الكتلة العمرانية لمدن وقرى مصر

مدبولي: نحتاج 300 مليار جنيه لاستكمال الصرف الصحي في جميع القرى

رئيس الوزراء: 70% من المنازل التي تم إنشائها منذ 1985 مخالفة