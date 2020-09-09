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مدبولي: لم نسمح باستمرار وضع البناء العشوائي على الأراضي الزراعية

02:33 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
مدبولي: لم نسمح باستمرار وضع البناء العشوائي على الأراضي الزراعية

الدكتور مصطفى مدبولى

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة لن تسمح بالبناء العشوائي مرة أخرى، وفي التسعينات صدر قرار من الحاكم العسكرى بتجريم البناء على الأراضى الزراعية ولكن لم يأت هذا القرار بأي نتيجة.

وقال مدبولى، إن الدولة توسعت فى الأحوزة العمرانية وتم إضافة 160 ألف فدان تم استقطاعها من الرقعة الزراعية بطريقة مخططة.

وأشار مدبولي، لم نسمح باستمرار وضع البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أنه يوجد جيل جديد من المدن الجديدة ظهر للمواطنين خلال آخر 4 سنوات، ليكون بديلا​ للمواطنين عن التوسع العشوائي.

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