وزيرة الصحة تزور إحدى المناطق المتضررة من سيول السودان

كتب - أحمد جمعة:

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمرافقة البعثة الطبية المصرية، طائرتي مساعدات طبية إضافية وصلت اليوم من خلال الجسر الجوي المصري لتقديم المساعدات والإغاثة لمواجهة آثار الفيضان والسيول بدولة السودان.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة عبدالرحيم وزير الصحة السوداني.

وأجرت وزيرة الصحة، زيارة ميدانية لمنطقة (بحري) إحدى المناطق المتضررة من السيول في العاصمة الخرطوم، بمرافقة الوفد الطبي المصري والذي يضم ٢٠ طبيبًا وممرضًا ومسعفًا وفرق من الطب الوقائي، للاطلاع على الأوضاع الصحية ومتابعة أعمال الفرق الطبية في هذه المنطقة.

وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم تقسيم الوفد الطبي إلى ٤ فرق وتوزيعهم بـ 4 مناطق مختلفة الأكثر تضررًا في محيط العاصمة السودانية الخرطوم، لتقديم الخدمات الطبية لمتضرري السيول، وسيستمر عملهم حتى انحسار السيول.

جدير بالذكر أنه تم فتح جسر جوي بين البلدين خلال شهر أغسطس الماضي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنقل المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة دعمًا للمنظومة الصحية، حيث تم إرسال 5 طائرات إلى دولة السودان محملة بـ ٢٢ طنًا و٣٢٥ كجم من الألبان والأدوية الأساسي للأطفال وأدوية الطواريء، بالإضافة إلى 25 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية لمتضرري السيول التي اجتاحت دولة السودان في الآونة الأخيرة، وسيستمر إرسال المساعدات للدولة الشقيقة.​