الفائزون بجائزة يوني كاف لكتابة المقال

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مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي في ظل وباء كورونا، نظمت يوني كاف، الرائدة في مجال التعليم الإلكتروني حفلا بسيطا عبر تطبيق زووم، لتهنئة الفائزين في مسابقة كتابة مقال للإجابة على سؤال" هل الدراسة عبر شبكة الانترنت تمثل مستقبل التعليم؟". وقامت رانيا حسن، مسئولة التسويق في يوني كاف بمنح الجوائز للفائزين.

وحاز على الجائزة النقدية الأولى وقدرها 500 دولار محمود مدحت محمود، بينما حصلت بسنت محمد حسين على الجائزة الثانية وقدرها 300 دولار، وفازت ريهام رجب سعيد بالجائزة الثالثة وقدرها 200 دولار.

من كلمات الفائزين خلال مراسم تسلمهم جوائزهم

قدم محمود مدحت محمود الشكر ليوني كاف في كلمته بمناسبة حصوله على الجائزة الأولى، وأضاف" أؤمن بقوة أن الدراسة عبر شبكة الانترنت سوف تكون أكثر الحلول عملية في المستقبل. أعرب عن خالص عرفاني وتقديري لدعمكم وجهودكم".

وقالت بسنت محمد حسين، الحائزة على الجائزة الثانية في مسابقة كتابة المقال" موضوع مسابقة المقال مهم للغاية، وتزداد أهميته بعد فرض إجراءات الإغلاق في معظم الدول بسبب وباء كورونا... تحاول مصر توسيع نطاق مدارك المواطنين ليتقبلوا التكنولوجيا كوسيلة لجعل الحياة أكثر سهولة وكفاءة".

وقالت الفائزة بالجائزة الثالثة ريهام رجب سعيد" تخيلوا فقط عالماً يستطيع فيه كل فرد الوصول بسهولة لبرامج التعلم. عالم لا حاجة فيه لحضور الحصص المملة في الفصول... عالم يقدم خيارات أفضل للدارسين، ويظهر لهم مدى أهمية التعلم وإلى أي مدى يمكن أن يكون ممتعاً".

يوني كاف تقدم خدمة ميسورة التكلفة

يوني كاف ملتزمة بتعزيز الوصول للتعليم العالي للمرشحين المؤهلين في أفريقيا والعالم. ويساعد برنامج المنح السخي الذي تقدمه يوني كاف في خفض تكلفة الدراسة عبر شبكة الانترنت للحصول على شهادات معترف بها دولياً للطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا مع شركاء يوني كاف: جامعة سوفولك (المملكة المتحدة)، جامعة ليفربول جون موريس (المملكة المتحدة) وجامعة إيست لندن (المملكة المتحدة) والفروع المتعددة لجامعة يوني كاف في أفريقيا. وبفضل منحة يوني كاف، أصبح الحصول على درجة علمية بريطانية أكثر سهولة بالنسبة لأصحاب الوظائف خارج المملكة المتحدة. كما أن خطط الدفع الشهري السهلة تجعل الدراسة مع يوني كاف أكثر يسراً من حيث التكلفة.

يوني كاف تتميز بالمرونة

وتضم منصة يوني كاف الرقمية على شبكة الانترنت، وهي إحدى أكبر المنصات في أفريقيا، أحدث بيئة تعلم افتراضية. وهذه البيئة الافتراضية تقدم عبر شبكة الانترنت كل ما يحتاجه الطالب، من التسجيل حتى التخرج. ومن خلال إمكانية الاطلاع على المواد الدراسية والمكتبة الإلكترونية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتوافر المدرسين المؤهلين دولياً والطلاب في 156 دولة حول العالم، توفر بيئة التعلم الافتراضية وسيلة حديثة للغاية حيث يمكن للطلاب الاحتفاظ بوظائفهم ومرتباتهم والدراسة للحصول على مؤهل أعلى دون عناء وهم في منازلهم في وقت فراغهم.

يوني كاف هي الوسيلة الحديثة للتعلم

الدراسة من خلال الوحدات الدراسية يتيح للطلاب التركيز بعمق في موضوع واحد كل مرة، قبل الانتقال للموضوع التالي. يتواصل المعلمون بصورة منتظمة مع الطلاب ويمكن أن يولوهم اهتماماً شخصياً. وتشمل الأدوات التكنولوجية الحديثة المستخدمة في التدريس الاستطلاعات، و الاختبارات والمقالات التلخيصية والفيديوهات و البث الصوتي الرقمي، التي تجعل عملية التعلم ممتعة. وبالإضافة لذلك، فإن التفاعل مع مؤهلين من جنسيات مختلفة يوفر للطلاب في يوني كاف فرصة التعرف على عقليات وطرق عمل مختلفة، مما يوفر منظوراً عالمياً ويساعد الطلاب على توسيع شبكتهم العملية.

يوني كاف تتمتع بالمصداقية

عند تخرجهم، يحصل طلاب يوني كاف على نفس الدرجات العلمية التي يحصل عليها الطلاب في الحرم الجامعي، ويمكنهم حتى حضور مراسم التخرج في الحُرم الجامعي في دولهم، ويعتمد هذا على قيود الحصول على التأشيرات. وبحصولهم على درجات علمية معترف بها دولياً، يظهر تفوق طلاب يوني كاف ويصبح لديهم ميزة تنافسية في سوق العمل العالمي.