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القوى العاملة: السعودية تحدد خطوات وشروط وإجراءات نقل العامل الوافد آليا

01:13 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
القوى العاملة: السعودية تحدد خطوات وشروط وإجراءات نقل العامل الوافد آليا

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن تفاصيل خدمة نقل خدمات وافد، والتي تمكّن المنشآت من طلب نقل خدمة عامل إليها من صاحب عمل آخر.

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض.

وأوضح الوزارة أن الموافقة تتم على طلب نقل الخدمة آليا في حال كانت الرخصة والإقامة منتهيتين، مؤكدة أنه يتطلب موافقة صاحب العمل إلكترونيا في حال كانت الرخصة والإقامة ساريتين، ثم تتم مراجعة أحد أنظمة الجوازات لاستكمال الإجراءات.

واستعرضت الوزارة الخطوات اللازمة لتقديم طلب الخدمة، وهي:

- تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

- اختيار خدمة نقل عامل وافد من الخدمات الإلكترونية.

- تعبئة البيانات المطلوبة وتسديد الرسوم إن وُجدت.

- مراجعة الجوازات - (إصدار إقامة جديدة)-.

- الموافقة على التعهد والشروط ثم الضغط على إرسال.

وحددت الوزارة، الشروط الخاصة بنقل الخدمة وهي: أن تكون تراخيص المنشأة سارية، وعدم وجود عمالة برخص عمل منتهية على مستوى الرقم الموحد، وأن يكون النطاق الأخضر فما فوق، كذلك يكون الوافد المطلوب نقله على رأس العمل، وتكون منشأة الوافد المنقول منها قائمة، وأن يكون نطاق المنشأة الطالبة للخدمة أكبر أو يساوي نطاق المنشأة المتنازلة.

كما حددت الإجراءات التي يجب اتباعها للموافقة على نقل الخدمة، وهي: تسجيل الدخول لموقع الخدمات الإلكترونية، واختيار خدمة نقل خدمات وافد، ومراجعة طلباتك السابقة، واتخاذ القرار بقبول نقل العامل أو رفضه.

القوى العاملة نقل العامل الوافد آليا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية

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