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رئيس جهاز السادات: تنفيذ أعمال الزراعة والتشجير بسوق الجملة استعدادا للتشغيل

01:12 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
رئيس جهاز السادات: تنفيذ أعمال الزراعة والتشجير بسوق الجملة استعدادا للتشغيل

المهندس علاء منيع

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال النظافة والزراعة والتشجير بسوق الجملة بالمدينة، وذلك ضمن التجهيزات الأخيرة قبل بدء العمل بالسوق.

وأوضح منيع، في بيان اليوم، أن سوق الجملة مشروع تم تنفيذه لخدمة محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة ومنها محافظتا الغربية والبحيرة والمدن الجديدة وتشمل ( النوبارية وسفنكس وأكتوبر والشيخ زايد).

وأضاف: تبلغ مساحة السوق ٨٠ فدانا، تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والتي تشمل عدد ٧٨ محلاً تجارياً يتم بيعها بـ 3 مزادات علنية، مشيراً إلى أنه تم شراء نحو 500 كراسة شروط من جانب المتزايدين.

علاء منيع أعمال الزراعة والتشجير سوق الجملة

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