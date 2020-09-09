بعد قليل مؤتمر صحفي مهم لرئيس مجلس الوزراء
كتب- محمد غايات:
يعقد بعد قليل، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا بمقر المجلس، لعرض مجموعة من المستجدات تخص العام الدراسي ومواجهة كورنا.
يأتي المؤتمر بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم.
وخلال الاجتماع، أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على الاحتفالية التي تم تنظيمها لقرعة كأس العالم لكرة اليد، موجها الشكر لوزارة الشباب والرياضة وجميع الجهات المشاركة في تنظيم هذه الاحتفالية، وإخراجها بصورة مبهرة أعطت رسالة للعالم، بأن مصر قادرة على تنظيم المسابقات والبطولات والفعاليات الدولية على أعلى مستوى من التنظيم والإبهار، مضيفا أن هذه الفعاليات تسلط الضوء على ما يحدث في مصر حاليا من تقدم في مختلف المجالات.
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