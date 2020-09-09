تنبيه عاجل من الحكومة لأصحاب الشقق إذا رفض مالك العقار التصالح

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه يجب على المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم قبل نهاية المهلة المحددة من الحكومة، والتي تنتهي في الـ30 من سبتمبر الحالي.

وأضاف قاسم، لمصراوي، الأربعاء: في حال رفض مالك العقار التصالح على المخالفات الخاصة به يجب على ملاك الشقق التقدم بالتصالح بأنفسهم.

وتابع متحدث التنمية المحلية: يجب على ملاك الوحدات السكنية تحرير محضر بقسم الشرطة التابعين له ضد مالك العقار برفضه التصالح وتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

وأوضح متحدث الوزارة، أن الهدف من المحضر هو ملاحقة السلطات المختصة لمالك العقار وتحميله المسئولية الجنائية عن المخالفة التي ارتكبها.

وتنتهي المهلة المحددة لسداد رسوم جدية التصالح على مخالفات البناء والمقدرة بنسبة ٢٥٪ من قيمة المخالفة يوم 15 سبتمبر الجاري، كما تنتهي المهلة المحددة من أجل التقدم بطلبات التصالح يوم ٣٠ سبتمبر الجاري.

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