أسعار الشقق تتغير في أهم 5 مناطق بالقاهرة والجيزة.. فما السبب؟

كتب- محمد عبدالناصر:

تأثرت أسعار العقارات في بعض الأحياء والمناطق القديمة الأكثر طلبا في القاهرة الكبرى بتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، حيث أكد عدد من السماسرة وخبراء التسويق العقاري أن الأسعار تراجعت بشكل كبير، وباتت أثار تطبيق قانون التصالح، في ظل حالة ركود حركة البيع والشراء إثر أزمة كورونا.

وأرسلت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق كتابًا دوريًا حمل رقم 24 بتاريخ 2 سبتمبر 2020، إلى مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، بشأن العقارات المخالفة والتعامل الخاص بها.

ونص المنشور على أنه يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته الامتناع عن السير في إجراءات طلبات تسجيل العقارات إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة، من المحافظ المختص أو من يفوضه، تفيد بعدم وجود أي مخالفات في العقار.

"مصراوي" أجرى مقارنة بين أسعار الشقق السكنية في عدد من المناطق بالقاهرة الكبرى لرصد حجم التغير في الأسعار، وكيف تأثرت بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مع اقتراب انتهاء تنفيذ القانون والذي ينتهي في 30 سبتمبر الجاري.

وجاء حجم التغير في الأسعار وفقا لخبراء التسويق العقاري ومؤشر عقارماب على النحو التالي:

الأسعار تتراجع في فيصل:

البداية كانت من منطقة فيصل والتي تراجع عليها الطلب منذ بداية 2020، حيث تراوح سعر المتر داخل الوحدات النصف التشطيب في نوفمبر الماضي، بين 2800 جنيه وحتى 3100 جنيه خاصة في مناطق مثل المطبعة والطالبية والمريوطية وشارع الثلاثيني وأول شارع فيصل.

لكن في الفترة الحالية تراجع الطلب على الشراء لتداعيات فيروس كورونا، وتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، حيث تعتبر منطقة فيصل من أكثر المناطق التي بها عقارات مخالفة، بحسب عضو بلجنة الإسكان في مجلس النواب، تراوح سعر المتر إلى 2500 جنيه وحتى 2700 جنيه، بحجم تراجع بلغ متوسطه 20%.

1500 زيادة في المتر بالهرم:

وفي منطقة الهرم ارتفع سعر المتر بقيم تتراوح بين 1000 جنيه وحتى 1500 جنيه بنسب تصل لـ25% نتيجة قلة العرض وزيادة الطلب خلال الفترة الأخيرة.

حيث سجل سعر المتر بنهاية 2019، 4 آلاف في بعض المناطق مثل المريوطية وشارع الهرم والعمرانية، لكن الآن أصبح يتراوح بين 5200 وحتى 5600 جنيه.

حدائق الاهرام.. التراجع الكبير:

في منطقة حدائق الأهرام تراجعت أسعار الوحدات السكنية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل متوسط سعر المتر خلال شهري يناير وفبراير الماضي لـ3400 جنيه، لكن خلال الفترة الأخيرة وصل متوسط المتر لـ2700 جنيه بتراجع بلغ 600 إلى 900 جنيه في المتر.

وأرجع الخبراء والسماسرة، تراجع الأسعار إلى تحفظ من يرغب في الشراء خلال الفترة الماضية نتيجة قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، كما أصبحت عمليات البيع القليلة تأخذ وقتا طويلا بين البائع والمشتري، نتيجة محاولة تأكد الأخير من صحة الأوراق وموقف المبنى من المخالفات البنائية.

منطقة النزهة والنزهة 2 (جسر السويس):

وفي منطقة النزهة والنزهة 2، أكد سماسرة العقارات في هذه المناطق، أن عمليات البيع شبه متوقفة تماما في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن البيع كان يسير بشكل جيد في أول 2020، لكن مع بدء تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء توقفت عمليات البيع.

وتعتبر مناطق النزهة من أكثر المناطق المخالفة في الاقاهرة، حيث يصل ارتفاع العمارات لـ15 إلى 20 دورا، وتراوحت أسعار الشقق من 220 إلى 270 ألف بدون أي تشطيب نهائيا، كما تبدأ المساحات من 100 متر وحتى 130 مترا.

عين شمس وزيادة الأسعار:

وفي منطقة عين شمس ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بنسب متوسطة بلغت 900 جنيه في المتر الواحد.

حيث سجل سعر المتر بداية 2020، 3200 جنيه وبلغت الشقق الـ120 مترا 380 ألفا وحتى 400 ألف جنيه، لكن في الفترة الأخيرة ارتفعت الأسعار بنسب قاربت الـ10%، حيث وصل متوسط سعر المتر لـ4300 جنيه خلال الشهرين الماضيين.