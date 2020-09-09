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اليوم.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 142 رحلة لنقل 15 ألف راكب

11:09 ص الأربعاء 09 سبتمبر 2020
اليوم.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 142 رحلة لنقل 15 ألف راكب

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 71 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 7465 راكبًا من جنسيات مختلفة، كما يغادر المطار 71 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 8041 راكبًا.

وقالت مصادر بالمطار، إن الصالات تشهد خلال الـ 24 ساعة، مغادرة ووصول حوالي 15506 ركاب من جنسيات مختلفة على 142 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار ،بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب

مطار القاهرة الدولي الرحلات الجوية

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