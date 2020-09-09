سقوط أمطار وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى بداية الأسبوع المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس حتى بداية الأسبوع المقبل، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد، أن حالة الطقس في الليل يكون لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد، بينما يكون معتدل على جنوب الصعيد.

وقال خبراء الهيئة، إن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 34 و36 درجة، والسواحل الشمالية 31 و30 درجة، جنوب سيناء 37 حتى 39 درجة، كما تتراوح على شمال وجنوب الصعيد بين 37 و 43 درجة.

وتابع الخبراء: "ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري لـ84%، وتصل لـ90% على السواحل الشمالية".

وأوضح الخبراء، أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الأيام المقبلة يتمثل في ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بالحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بجانب تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، كما تنشط الرياح على شمال الصعيد.

وأكدت الهيئة أن فرص سقوط الأمطار مازالت مستمرة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وأشار الخبراء، إلى أن منخفض الهند الموسمي يسيطر حاليًا على المناخ في أغلبية المناطق بالبلاد.​