الخميس.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 6 ساعات

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لقيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتنفيذ أعمال تطوير شارع عبد الحميد بدوي، ما يترتب عليه بعض الأعمال على خط المياه قطر 1000 مم بالشارع.

وأضافت الشركة، أن هذا الأمر يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (منطقة النعام – ألف مسكن – شارع سليم ومتفرعاته – إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – احمد عصمت ومتفرعاته – ش 6 أكتوبر ومتفرعاته – شارع احمد عرابى ومتفرعاته – شارع العشرين ومتفرعاته – شارع جسر السويس من الف مسكن حتى 6 أكتوبر – منطقة عرب الجسر – الشيراتون والكلية الحربية)، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح الخميس الموافق 10-9-2020 وحتى الساعة الثالثة ظهر نفس اليوم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.