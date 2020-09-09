الجمعة.. الأوقاف تفتتح 130 مسجدًا
أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، يتم افتتاح (130) منها في يوم الجمعة المقبل، الموفق 11 سبتمبر 2020، منها (34) مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و(96) مسجدًا بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف الوزارة.
وقال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن هناك طفرة في بناء المساجد غير مسبوقة في التاريخ المصري، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما يميز المساجد الجديدة هي بناؤها على مساحات شاسعة، ويصل بعضها إلى 6 آلاف متر وصحن المسجد يصل لـ1000 متر، مثل مسجد الفتاح العليم، وبشائر الخير، والمساجد التي تم افتتاحها اليوم، في الإسكندرية وجنوب سيناء.
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