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نائب رئيس جامعة الأزهر السابق مستشارًا للشؤون الطبية والعلاجية ببيت الزكاة

02:54 ص الأربعاء 09 سبتمبر 2020
نائب رئيس جامعة الأزهر السابق مستشارًا للشؤون الطبية والعلاجية ببيت الزكاة

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

أصدر شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، باعتباره رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة، قرارًا بتكليف الدكتور طارق سلمان أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة بنين نائب رئيس جامعة الأزهر السابق للدراسات العليا، للعمل مستشارًا لبيت الزكاة والصدقات المصري للشؤون الطبية والعلاجية.

يذكر أن الدكتور طارق سلمان كان مشرفًا على المستشفيات الجامعية بالأزهر، وسبق أن عمل مساعدًا لوزير الصحة والسكان في المدة من أغسطس ٢٠١٤ حتى أغسطس ٢٠١٦.

وأحيل سلمان مؤخرًا إلى المعاش، وتولى منصب نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، الدكتور محمود صديق، الذي كان يشغل منصب نائب شؤون الوجه القبلي.​

جامعة الأزهر بيت الزكاة أحمد الطيب طارق سلمان

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