اليوم.. الخطوط الروسية تستأنف رحلات القاهرة بعد توقفات كورونا

كتب - محمد عبيد:

تبدأ الخطوط الجوية الروسية «آيرفلوت» تشغيل أولى رحلاتها الجوية (موسكو - القاهرة) اليوم الأربعاء، وذلك بعد فترة توقف دامت عدة شهور، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي إنه من المقرر للشركة الروسية أن تسير 3 رحلات أسبوعيًا.

ويستقبل مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، اليوم، رحلة الوصول رقم 400 SU، في الساعة العاشرة ونصف مساءً، وفقًا لجدول التشغيل، وتقلع فجر الخميس بعد إنهاء إجراءات سفر الركاب من مبنى 2 المخصص للرحلات الروسية.

يذكر أن شركة مصر للطيران أعلنت بدء استئناف رحلاتها المباشرة بين (القاهرة وموسكو) بمعدل ٣ رحلات أسبوعيًا، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر الجاري، حيث كان من المخطط أن تشغل الشركة رحلاتها إلى موسكو أيام (السبت والثلاثاء والخميس).