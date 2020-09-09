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اليوم.. الخطوط الروسية تستأنف رحلات القاهرة بعد توقفات كورونا

02:45 ص الأربعاء 09 سبتمبر 2020
اليوم.. الخطوط الروسية تستأنف رحلات القاهرة بعد توقفات كورونا

الخطوط الجوية الروسية

كتب - محمد عبيد:

تبدأ الخطوط الجوية الروسية «آيرفلوت» تشغيل أولى رحلاتها الجوية (موسكو - القاهرة) اليوم الأربعاء، وذلك بعد فترة توقف دامت عدة شهور، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي إنه من المقرر للشركة الروسية أن تسير 3 رحلات أسبوعيًا.

ويستقبل مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، اليوم، رحلة الوصول رقم 400 SU، في الساعة العاشرة ونصف مساءً، وفقًا لجدول التشغيل، وتقلع فجر الخميس بعد إنهاء إجراءات سفر الركاب من مبنى 2 المخصص للرحلات الروسية.

يذكر أن شركة مصر للطيران أعلنت بدء استئناف رحلاتها المباشرة بين (القاهرة وموسكو) بمعدل ٣ رحلات أسبوعيًا، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر الجاري، حيث كان من المخطط أن تشغل الشركة رحلاتها إلى موسكو أيام (السبت والثلاثاء والخميس).

الخطوط الجوية الروسية رحلات جوية أزمة فيروس كورونا مطار القاهرة الدولي

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نائب رئيس جامعة الأزهر السابق مستشارًا للشؤون الطبية والعلاجية ببيت الزكاة

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