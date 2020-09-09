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وزير الأوقاف: افتتاح مصلى السيدات بمسجد حسن الشربتلي ظهر الثلاثاء المقبل

12:29 ص الأربعاء 09 سبتمبر 2020
وزير الأوقاف: افتتاح مصلى السيدات بمسجد حسن الشربتلي ظهر الثلاثاء المقبل

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

وافق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على فتح مصلى السيدات بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، لأداء الصلاة به اعتبارا من ظهر الثلاثاء المقبل.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، أنه سيتم فتح مصلى السيدات بمسجد حسن الشربتلي في أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، على أن يفتح قبل الصلاة بعشر دقائق ويغلق بعدها بعشر دقائق.

وشدد على التزام من تحضر للصلاة بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد، مع عدم السماح بأداء الدروس أو عقد جلسات تلاوة أو غيرها وقصر الأمر على أداء الصلاة، وعدم فتح دورات السيدات، و بذات الضوابط التي تقام بها الصلوات بمصلى السيدات بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها.

وأوضح أن ذلك يأتي بناء على الجدول الذي قدمته واعظات الأوقاف للإشراف على إقامة الصلوات بمصلى السيدات بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

محمد مختار جمعة مصلى السيدات مسجد حسن الشربتلي التجمع الخامس

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