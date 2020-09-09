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الزراعة: مسح 794 قرية لرصد واكتشاف البؤر المرضية للماشية

12:20 ص الأربعاء 09 سبتمبر 2020
الزراعة: مسح 794 قرية لرصد واكتشاف البؤر المرضية للماشية

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

كتب - أحمد مسعد :

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالرصد والاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية والاستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها.

وقالت وزارة الزراعة، في بيان لها، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تفقدت 18556 منـزل في 794 قرية في 26 محافظة وتم فحص 57356 حيوان، استكمالاً لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية والتي تستهدف القيام بزيارات لعدد 5000 قرية/تابع بكافة محافظات الجمهورية لرصد أمراض الحمى قلاعية – الجلد العقدى – طاعون المجتـرات الصغيرة – حمى الثلاث أيام – جدرى الأغنام – حمي الوادي المتصدع بكافة محافظات الجمهورية.

وشدد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثـروة الحيوانية والسمكية والداجنة، على أهمية الاستجابة السريعة لاحتواء أي بؤرة مرضية، والتأكيد على تحصين وترقيم كافه الحيوانات التي لم تُحصن أثناء زروة وباء كورونا.

وأوضح أن نسب البؤر المرضية انخفضت من ١٢٪ فى الأسبوع الأول إلى ١,٥ ٪ فى الاسبوع الثالث من حملة الترصد، وأغلبها حيوانات غير محصنة، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءت الوقائية للحد من انتشار المرض من تلك البؤر بالتحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كم، ورش الحظائر ضد الحشرات الناقلة للمرض، علاج الحيوانات المصابة وكذا التنبية على أصحاب الحيوانات المصابة بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أخرى سليمة.

وقال عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة، إنه تم تحصين عدد 364726 رأس ضد الجلد العقدي و 96603 رأس ضد الحمى القلاعية، 85243 رأس ضد حمى الوادى متصدع، 37458 ضد جدري الأغنام، 174894 ضد طاعون المجترات الصغيرة بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل 69603 رأس ماشية بمحافظات الجمهورية خلال شهر أغسطس وحتى تاريخه.

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