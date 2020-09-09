سعة تخزينية ٦٠ ألف طن.. وزير التموين يتفقد صومعة بني سلامة بالجيزة

تفقد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، صومعة بني سلامة في محافظة الجيزة، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد المصيلحي، أن القيادة السياسية تولى ملف المشروع القومي للصوامع اهتماماً بالغاً، نظراً للأهمية الإستراتيجية لسلعة القمح، حيث يصل الاستهلاك السنوي لمصر من الأقماح المستخدمة فى إنتاج الخبز البلدي ما يقرب من ١٠ مليون طن قمح سنوي، وهو رقم كبير يستلزم وجود بنية أساسية وصوامع تخزين متطورة وحديثة وذلك للمحافظة على مخزون استراتيجي آمن من الأقماح، وهو ما أصبح واقعاً ملموساً الآن بفضل اهتمام القيادة السياسية بهذا المشروع القومي وكذا دعم دولة رئيس مجلس الوزراء وكذلك تعاون كافة الجهات ذات الصلة لإنجاز مثل هذه المشروعات القومية والخدمية والتي تعود بالنفع الكبير على المواطن وتحافظ على مخزون استراتيجي آمن من القمح بما يحقق أمن غذائي حقيقي داخل البلاد.

وأكد المصيلحي بأن السعات التخزينية لمصر تصل الآن لمدة كفاية وتخزين ما يقرب من ٤.٥ شهر تخزين قمح، بسعات تخزينية تصل إلى ما يقرب من ٣.٦ مليون طن، مؤكداً أن هذه الجولة التفقدية للصومعة تاتي فى إطار الاستعداد للافتتاحات الرئاسية لمشروعات الصوامع القومية.

وأضاف المصيلحي أن صومعة بني سلامة تبلغ تكلفة إنشائها ١٧٠ مليون جنيه بسعة تخزينية ٦٠ ألف طن ونفذ المشروع شركة سامكريت وشركة كامبريا على مساحة ٣٣٧٠٠ متر مربع.

وأوضح اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تعمل على توفير مخزون استراتيجي من القمح وتوفير سعات تخزينية عالية متطورة والقضاء على نسبة الفاقد والتي تصل إلي ١٠٪ وتخفيض تكاليف النقل من خلال انتشار الصوامع بمناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك.

واستعرض باسيلي السعات التخزينية لصوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين ومنها أقدم صومعتين هي إمبابة ٦٠ ألف طن وشبرا ١٠٠ ألف طن وفي عام ٢٠٠٥ بلغت إجمالي السعات التخزينية ١٩٠ ألف طن لتصل إلي ٧٠٠ ألف طن في ٢٠١٢ وفي عام ٢٠٢٠ بلغت ٢ مليون

و ٥٩٠ الف طن للشركة القابضة للصوامع فقط.

وأكد باسيلي أنه سيتم ضم صومعتي الصالحية وابوصير ١٢٠ الف طن وهي في المراحل التشغيلية إضافة إلي صوامع حقلية بسعة تخزينية ٥ آلاف طن .