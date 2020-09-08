الزراعة: بدء حصاد الأرز بـ "كفر الشيخ و دمياط"
كتب-أحمد مسعد :
أعلن قطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء موسم حصاد محصول الأرز، لمساحة اجمالية بلغت حوالي ٣٠٠٠ فدان، في مزارع قطاع الإنتاج بمحافظتي كفر الشيخ ودمياط.
ومن جانبه قال الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الانتاج، إن إجمالي المساحة الجاري حصادها بمزارع القطاع في محافظة كفر الشيخ بلغت حوالي ٢٠٠٠ فدان، فضلا عن ١٠٠٠ فدان يتم حصادها حاليا بمزرعة السرو في محافظة دمياط.
وأشار السباعي، في بيان له، الثلاء، إلى أن المحصول هذا العام مبشر، حيث بلغ متوسط الإنتاجية للفدان حوالي ٢٠ أردب، لافتا إلى أنه تم الاعتماد على أدوات الحصاد الحديثة، لإنجاز عمليات الحصاد في أسرع وقت ممكن.
وأوضح رئيس قطاع الانتاج، أنه يتم توجيه جزء من المحصول لإنتاج التقاوي، وجزء لمضارب الأرز التابعة لوزارة التموين، ليتم طرحه في المنافذ، بأسعار مناسبة للجمهور.
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