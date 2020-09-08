أكثر الكلمات إنتشاراً

العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية الطقس مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

الزراعة: بدء حصاد الأرز بـ "كفر الشيخ و دمياط"

11:56 م الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
الزراعة: بدء حصاد الأرز بـ "كفر الشيخ و دمياط"

حصاد الأرز

كتب-أحمد مسعد :

أعلن قطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء موسم حصاد محصول الأرز، لمساحة اجمالية بلغت حوالي ٣٠٠٠ فدان، في مزارع قطاع الإنتاج بمحافظتي كفر الشيخ ودمياط.

ومن جانبه قال الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الانتاج، إن إجمالي المساحة الجاري حصادها بمزارع القطاع في محافظة كفر الشيخ بلغت حوالي ٢٠٠٠ فدان، فضلا عن ١٠٠٠ فدان يتم حصادها حاليا بمزرعة السرو في محافظة دمياط.

وأشار السباعي، في بيان له، الثلاء، إلى أن المحصول هذا العام مبشر، حيث بلغ متوسط الإنتاجية للفدان حوالي ٢٠ أردب، لافتا إلى أنه تم الاعتماد على أدوات الحصاد الحديثة، لإنجاز عمليات الحصاد في أسرع وقت ممكن.

وأوضح رئيس قطاع الانتاج، أنه يتم توجيه جزء من المحصول لإنتاج التقاوي، وجزء لمضارب الأرز التابعة لوزارة التموين، ليتم طرحه في المنافذ، بأسعار مناسبة للجمهور.

حصاد الأرز وزارة الزراعة كفر الشيخ دمياط

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100041

    عدد المصابين

  • 79008

    عدد المتعافين

  • 5541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27455073

    عدد المصابين

  • 19498458

    عدد المتعافين

  • 895830

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا