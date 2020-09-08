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الأرقام لا تكذب.. وزير الأوقاف: ما تم إنجازه في عمارة المساجد خلال 6 سنوات غير مسبوق

11:31 م الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
الأرقام لا تكذب.. وزير الأوقاف: ما تم إنجازه في عمارة المساجد خلال 6 سنوات غير مسبوق

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ما تم إنجازه في عمارة المساجد في ست سنوات بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أوصيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر.

وأكد وزير الأوقاف في بيان له، الثلاثاء، أن ردّ الوزارة على أهل الشر وجماعات الفتنة والضلال التي تعمل على قلب الحقائق إفكًا وزورًا وبهتانًا دائمًا يأتي بالأفعال والأدلة والبراهين فالأرقام لا تكذب ولا تتجمل.

وتابع وزير الأوقاف:" يكفي أن نعلم أن ما أنشئ إنشاء جديدًا في ست سنوات تجاوز (١٢٠٠ )مسجد، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز (٣٦٠٠ )مسجد ، وأن ما سيتم افتتاحه في يوم واحد، وهو يوم الجمعة القادمة الموافق ١١ / ٩ / ٢٠٢٠ م ، (١٣٠ )مسجدًا ، منها (٥٣ )مسجدًا في محافظة واحدة وهي محافظة الشرقية".

وأوضح وزير الأوقاف:" فضلًا عن المساجد التي تعد مفخرة في مجال العمارة الإسلامية، كمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ، الذي أضحى قبلة للسائحين وكل قاصدي جنوب سيناء، ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد الماسة بمدينة العلمين، ومسجد الحق المبين بمدينة الطور، وعشرات بل مئات المساجد التي صار كل منها أيقونة في مجال العمارة الإسلامية".

من جانب آخر أعلن وزير الأوقاف، انطلاق أكبر حملة نظافة عملية وتوعوية على مستوى الجمهورية، غدًا الأربعاء، في جميع محافظات مصر بمشاركة واسعة من قيادات الوزارة وجميع المديريات الإقليمية.

محمد مختار جمعة عمارة المساجد جماعات الفتنة وزير الأوقاف

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