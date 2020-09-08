اتحاد "الإعلاميين الأفروآسيوي" يشيد بموقف مصر من محنة الفيضانات في السودان

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أشاد الإعلامي حمدي الكنيسي، مؤسس نقابة الإعلاميين المصريين، أمين عام اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي، بموقف مصر من دعم الشقيقة السودان في مواجهة أزمة الفيضانات، التي ضربت الأشقاء بقوة غير طبيعية لم تحدث من أكثر من قرن، داعيا الحكومات العربية كافة للاقتداء بمصر وتقديم المساعدات التي يحتاجها الشعب السوداني، من أجهزة طبية، ومواد غذائية، وغيرها.

وقال الكنيسي، في تصريحات له اليوم الثلاثاء: إن توجيهات القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة، بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات إلى الأشقاء بدولة السودان فى ظل الأزمة التى تمر بها حالياً، ليست بالموقف الجديد ولا الغريب على مصر الشقيقة الكبرى، والتي تعيش أزهى عصورها، منذ تولي الرئيس السيسي.

وأوضح أمين عام "الإعلاميين الأفروآسيوي" أن الموقف المصري المشرف قد انعكس على مشاعر الإخوة السودانيين الذين غمرهم فيض الحب والود من إخوانهم المصريين وقائدهم، وظهر ذلك جليا في تصريحات المسئولين في الخرطوم، ومنهم فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السوداني، الذي قال إن هناك شعورًا أخويًا صادقًا وحقيقيًا من شعب مصر الشقيق للسودانيين، متابعًا: "نحن مغمورون بمحبة من المصريين، وتضامنهم على السوشيال ميديا".. مضيفا: "نعلم عمق العلاقات بين البلدين، وبسبب ظروف سياسية تأثرت البلدان، ولكن تظل العلاقة بين البلدين عميقة، وممتنون للحكومة المصرية التي كانت سباقة بإرسال مساعدات عاجلة للسودان".

في السياق ذاته، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية مقدمة من مصر إلى دولة السودان.

كما أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار لرفع العبء عن كاهل الشعب الجنوب سوداني الشقيق.

وفي وقت لاحق، اليوم، طارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على رأس وفد طبي مصري، إلى الخرطوم، لتقديم الدعم الصحي للأشقاء السودانيين في مواجهة هذه المحنة الطارئة.