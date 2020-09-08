لدعم صناعة النشر.. وزيرة الثقافة تلتقي وفد المجلس التصديري للطباعة والتغليف

عقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الثلاثاء، اجتماعا مع وفد من أعضاء المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية برئاسة المهندس نديم إلياس.

وقالت عبد الدايم إن العمل على تطوير صناعات النشر والسينما وحفظ حقوق الملكية الفكرية يخلق العديد من فرص العمل ويزيد من تواجد قوى مصر الناعمة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت في بيان لها، الثلاثاء، أن دعم الصناعات المتعلقة بهذا المجال واجب وطنى مؤكدة ضرورة تضافر الجهود وتوحيدها من خلال التعاون بين الجهات العاملة ومؤسسات المجتمع المدنى للمساهمة فى تأكيد أهمية المنتج الثقافى كقيمة مضافة مع التجارة والصناعة ليمثل جزءً من الناتج وأحد مصادر الدخل القومى.

وأكدت على ضرورة التنسيق مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لبحث الأسس والأطر الخاصة بالمشروع.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل دعم صناعة النشر بكافة صوره وصناعة السينما وحماية التراث والملكية الفكرية وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتج الثقافى والفنى المصرى للأسواق العالمية ومناقشة مقترحات تشريعية تضمن حماية هذه الصناعات تمهيدا لعرضها علي البرلمان.

حضر الاجتماع كل من أحمد جابر نائب رئيس المجلس ورئيس غرفة الطباعة، سارة ابراهيم المدير التنفيذى، الفنانة إسعاد يونس عضو مجلس إدارة المجلس التصديري ورئيس لجنة المصنفات، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين ورئيس لجنة الكتاب، المنتج والسيناريست محمد حفظى ورئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيىة المصرية العامة للكتاب، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى، الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.

يذكر أن للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية تأسس عام ۲۰۱۷ ويجمع ممثلي المصدرين والمنتجين، ويعمل كمجلس استشاري يختص بإعداد الاستراتيجيات والخطط لزيادة الصادرات ورفع كفاءتها من أجل تعزيز المركز التنافسي للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ويتكون من 5 قطاعات هم (طباعة- تغليف- ورق کتب۔ مصنفات فنية) ويختص بتمثيل مجتمع المصدرين أمام الجهات المحلية والدولية للربط بينهم ومختلف الجهات بهدف تنمية الصادرات، اقتراح الخطط التصديرية بما يتماشى مع أهداف واستراتيجية الدولة لتنمية قطاع الصادرات بالتعاون مع الجهات المعنية، وإعداد الدراسات والخطط التسويقية والتقارير الإحصائية والدراسات الفنية والمالية اللازمة لتنفيذ المقترحات.