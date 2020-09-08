واجب وطني.. نائب بـ"الشيوخ" يطالب المواطنين بالنزول والمشاركة في انتخابات الإعادة

قال المهندس أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن والأمين المساعد للحزب بالجيزة، إن النزول والمشاركة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني.

وأضاف قطب في بيان له، الثلاثاء، أنه يجب على كل ناخب أن يذهب إلى صناديق الاقتراع ويدلي بصوته، وذلك في إطار ممارسة حقه الدستوري والقانوني، مؤكدًا أن عدم المشاركة في الانتخابات لا تخدم سوى أعداء الوطن.

وطالب القيادي بـ"مستقبل وطن" المواطنين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، لإظهار مدى وعي المواطنين وحرصهم على استكمال بناء الدولة المصرية المدنية الحديثة.

وعلى جانب آخر، أدلى المهندس أحمد قطب بصوتة الانتخابي في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة الحي الأول للتعليم الأساسي بمدينة 6 أكتوبر.

وتفقد عضو مجلس الشيوخ عددًا من اللجان الانتخابية بمنطقتي"الشيوخ زايد، و٦ أكتوبر"؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة للناخبين، في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لحماية الناخبين من انتشار فيروس كورونا.