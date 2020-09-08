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إقلاع 4 طائرات محملة بمواد غذائية وطبية لمطاري الخرطوم وجوبا

05:23 م الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
إقلاع 4 طائرات محملة بمواد غذائية وطبية لمطاري الخرطوم وجوبا

الطائرتان المصريتان المحملتان بالمساعدات إلى الخرط

كتب - محمد سامي:

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وطائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بشحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الأشقاء بدولة جنوب السودان .

يأتي ذلك استكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضررى السيول بجمهوريتى السودان وجنوب السودان.

من جانبهم قدم الأشقاء فى دولة السودان الشكر والتقدير للقيادة المصرية على الدعم المقدم فى ظل الظروف القاسية التى تمر بها البلاد، وأثنى المسئولين فى دولة جنوب السودان على المساعدات المصرية المقدمة لهم فى ظل ما تشهده كافة أنحاء البلاد من معاناة نتيجة السيول، معربين عن عميق امتنانهم للجهود المصرية الكبيرة والداعمة لهما فى محنتهما الحالية.

يأتى ذلك الجسر الجوى تأكيداً على الدور الفاعل لمصر ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة الشعبين الشقيقين .

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