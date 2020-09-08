الاثنين المقبل.. بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة القاهرة بمستشفى الطلبة

كتبت- داليا شبل:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن بدء تفعيل الكشف الطبي على الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2021/2020 اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل 14 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 24 أكتوبر وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس، والإلتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.

وقال "الخشت"، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن على الطلاب الجدد الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي من خلال الرابط التاليhttp://www.medcheck.cu.edu.eg وتسجيل بياناتهم، ومعرفة الأوراق المطلوب إحضارها معهم في اليوم المخصص لهم وهي: إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، بالإضافة إلى طباعة استمارة الكشف الطبي من الموقع، وسداد مبلغ 20 جنيهًا رسوم الكشف الطبي في أحد منافذ فوري للطلاب (انتظام أو انتساب)، ومبلغ 150 جنيهًا (لطلاب الساعات المعتمدة)، ومبلغ 300 جنيه (للطلاب المقبولين بكلية التمريض).

وأضاف رئيس الجامعة، أن الكشف الطبي يتم بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 11:30 ظهرًا للطالبات، ومن الساعة 11:30 ظهرًا وحتى الساعة 1:30 ظهرًا للطلبة.

وأوضح "الخشت"، استعداد مستشفى الطلبة لاستقبال الطلاب الجدد لعمل الكشف الطبي، لافتًا إلى أنه تم تطوير آليات وإجراءات الكشف الطبي بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم السماح للطلاب بالدخول بدون ارتداء الكمامة الطبية، ومنع تواجد أولياء الأمور لتجنب التزاحم داخل أو خارج المستشفى.

ووجه، بتيسير جميع الإجراءات وتوفير جميع التسهيلات وسبل الراحة للطلاب الجدد، مع التشديد على الإلتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية، متابعًا أنه سيتم إنشاء ملف صحي لكل طالب من الطلاب الجدد يصاحبه طوال دراسته في الجامعة، وذلك في إطار سعي جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.​