أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

​وزيرة الصحة تزور السودان على رأس وفد طبي من مختلف التخصصات

01:28 ص الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
​وزيرة الصحة تزور السودان على رأس وفد طبي من مختلف التخصصات

الدكتورة هالة زايد

(مصراوي):

تجري وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، زيارة إلى السودان، وبرفقتها وفدًا طبيًا مكونًا من 20 طبيبًا، في مختلف التخصصات وممرضين ومتخصصين في مكافحة الأوبئة، وبصحبتهم مستلزمات طبية وأدوية.

يأتي هذا في ظل الأزمة التي تعيشها السودان حاليًا، عقب موجة السيول التي ضربت البلاد، وأودت بحياة 101 شخص وإصابة العشرات وتدمير آلاف المنازل.

هالة زايد وزارة الصحة السودان المستلزمات الطبية

الخبر التالى:

اليوم.. انطلاق جولة الإعادة على 26 مقعدًا في انتخابات مجلس الشيوخ 2020

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100041

    عدد المصابين

  • 79008

    عدد المتعافين

  • 5541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27455073

    عدد المصابين

  • 19498458

    عدد المتعافين

  • 895830

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"أصيب بأزمة قلبية".. مصدر أمني يكشف تفاصيل وفاة شاب في المنيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا