وزيرة الصحة تزور السودان على رأس وفد طبي من مختلف التخصصات
(مصراوي):
تجري وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، زيارة إلى السودان، وبرفقتها وفدًا طبيًا مكونًا من 20 طبيبًا، في مختلف التخصصات وممرضين ومتخصصين في مكافحة الأوبئة، وبصحبتهم مستلزمات طبية وأدوية.
يأتي هذا في ظل الأزمة التي تعيشها السودان حاليًا، عقب موجة السيول التي ضربت البلاد، وأودت بحياة 101 شخص وإصابة العشرات وتدمير آلاف المنازل.
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