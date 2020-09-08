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اليوم.. وزير التعليم يكشف ملامح العالم الدراسي الجديد

01:15 ص الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
اليوم.. وزير التعليم يكشف ملامح العالم الدراسي الجديد

الدكتور طارق شوقي

(مصراوي):

يعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطوط العريضة للعام الدراسي الجديد، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، موضحًا أن كل ما يقال عن هذا الموضوع حتى الآن لا أساس له من الصحة، ونتمنى عدم تداول هذه الأخبار.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة إلغاء أعمال السنة في المدارس هذا العام.

وقال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه لا صحة لإلغاء أعمال السنة هذا العام، مطالبًا بالانتظار وعدم استباق الأحداث، لحين إعلان التفاصيل الكاملة للعام الدراسي الجديد اليوم الثلاثاء.

طارق شوقى وزارة التربية والتعليم العالم الدراسي امتحانات الثانوية الثانوية العامة

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