وزارة الإعلام تعلن الصور الفائزة بالمرحلة الأولى من مبادرة "خبر في صورة"

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدولة للإعلام، اليوم الاثنين، عن الصور الفائزة بالمرحلة الأولى من مبادرة "خبر في صورة"، وهي المبادرة التي تم إطلاقها في 19 أغسطس الماضي، بالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير للموهوبين في مجال التصوير الصحفي وتستند على رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة عن طريق جمع الصور التي يلتقطها الشباب للتطورات التنموية الملموسة في الدولة.

وأفاد بيان للوزارة بفوز صور كل من حسام المصري، وكامل طارق كامل، وأحمد سلامة، وحسين عبدالفتاح ومحمد العفيفي بالمراكز الخمس الأولى، وذلك بعد فرز الصور وتقييمها من خلال لجنة تحكيم مكونة من عبدالوهاب السهيتي كبير مصوري الأهرام، وحسام دياب مدير تحرير وكالة "أونا ميديا جروب" والرئيس الشرفي لشعبة المصورين الصحفيين، ومجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين.

وأكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وجود عوامل الشفافية والنزاهة خلال مرحلة تقييم الصور التي تمت بدون أية تدخلات خارج لجنة التحكيم، وأشار إلى أن المبادرة جاءت انطلاقًا من أهداف ومبادئ وزارة الدولة للإعلام في تعزيز التفاعل بين كل مؤسسات الدولة والمواطنين، وخاصة الشباب، وإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم صورة مصر خارجيًا عن طريق إبراز جهود التنمية المستدامة في مختلف مجالات التنمية والتي تتضمن البيئة والسياحة والاقتصاد الأخضر والمدن الذكية وتطوير العشوائيات، مضيفًا أن المبادرة مستمرة وسيكون هناك دورات أخرى لها.

واختارت لجنة التحكيم الصور الفائزة بناء على عدة معايير تتضمن مدى علاقة الصور بموضوع المسابقة في مرحلتها الأولى وهو "التنمية المستدامة"، وجودة الصورة والنظرة الفنية للمصور بجانب الزاوية التي تم التصوير من خلالها.

ووجّه عبدالوهاب السهيتي، عضو لجنة التحكيم الخاصة بالمبادرة، الشكر لوزارة الدولة للإعلام على فكرة المبادرة والفرصة التي تقدمها للشباب لتنمية مهارات التصوير الصحفي، كما أشاد حسام دياب باهتمام الوزارة بالشباب وتعزيزها لفكرة الثقافة البصرية، مضيفًا أن الصور تعكس حب حقيقي لمصر.

فيما أثنى مجدي إبراهيم على فكرة إلقاء الضوء على التصوير الصحفي، بمشاركة المواطنين من كافة أنحاء مصر، مضيفًا أن الصور كانت متنوعة بشكل كبير وأن لجنة التحكيم حرصت على إظهار ذلك التنوع في اختيار الصور الفائزة.

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