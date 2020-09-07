مصر تفتح جسرًا جويًا لإرسال مساعدات عاجلة للسودان وجنوب السودان
كتب- محمد سامي:
في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات إلى الأشقاء بدولة السودان في ظل الأزمة التي تمر بها حاليًا، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة متجهة إلى الخرطوم، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة.
وفي سياق متصل أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار، لرفع العبء عن كاهل الشعب الجنوب سوداني الشقيق.
وأعرب الجانب السوداني، عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات، كما قدم المسئولون بدولة جنوب السودان الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التي تمد يد العون لكافة الدول التي تمر بأزمات.
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