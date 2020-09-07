وزير الكهرباء لـ"مصراوي": نجاح اختبار جاهزية "التيار" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه قام، اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية للعاصمة الإدارية الجديدة، تفقد خلالها سير الأعمال بالحي الحكومي، من حيث مد الكابلات لاختبارمدى جاهزة واستقرار التغذية الكهربائية بالحي والمباني الموجودة به.

وأكد شاكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الكهرباء بالكامل بنسب ممتازة ولم يتبقَّ سوى أشياء بسيطة.

وأشار وزير الكهرباء، خلال تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أنه من المقرر الانتهاء من تطوير وتحديث شبكات نقل الكهرباء خلال بداية العام المقبل.

وفي الوقت ذاته، اعترف الوزير بوجود مشكلات في شبكات التوزيع، إلا أنه يتم حاليًّا تطويرها وتحديثها بكل المناطق على مستوى الجمهورية، في إطار تبني الوزارة سياسة قائمة على توفير التيار الكهربائي بطريقة منتظمة لكل المواطنين مع الحفاظ على استقرارية وجودة التغذية الكهربائية المقدمة ، منوهًا بأنه للمرة الأولى يتم تركيب ما يقرب من 11 ألف محول على الجهد المنخفض، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء محطات الجهد المرتفع ذات الـ500 ك.ف.أ؛ لمواكبة تطور الأحمال وزيادة القدرات المنتجة.

وفي ما يتعلق بما أشاعه البعض عن مطالبات أهالى أسوان بخفض فواتير الكهرباء عليهم ،نتيجة لبعض الإنقطاعات والأعطال التى تعرضت لها بعض المناطق ، أكد وزير الكهرباء أنه قدم تقارير عدة لمجلس الوزراء ومجلس النواب بالجهود التي تبذلها شركات النقل ومصر العليا لتوزيع الكهرباء بشأن تحسين جودة التغذية الكهربائية لبعض المناطق التي تعاني مشكلات متراكمة، إلا أنه يتم حاليًّا القضاء عليها، وهذا يتطلب صبرًا من المواطنين.

وشدد وزير الكهرباء على أنه يتابع لحظة بلحظة ما يدورداخل كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة قائلًا: "أعلم ما يدور لحظة بلحظة"، مؤكدًا أن هناك بعض المعلومات غير الصحيحة التي يتم استخدامها، إلا أن ذلك يتطلب التأكد من صحة الوقائع من عدمه؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة قبل تداولها.